CHPli Gürsel Tekin, 'Bizim Cumhurbaşkanı adayımız hazır' diyerek erken seçim çağrısında bulundu!

CHP İstanbul Milletvekilli Gürsel Tekin, İzmir programı kapsamında ziyaret ettiği İzmir İl Başkanlığı ziyareti esnasında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında erken seçim çağrısında bulunan Tekin, kendi partisinin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu belirtti.

"UZLAŞARAK ADAY ÇIKARMALARINI TALEP EDERİM"

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, 2018’de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesinin hakim olması halinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu ifade eden Tekin, adayı açıklamanın genel başkan yetkilerine girdiğini söyleyerek, "Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakı'nın ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim." ifadelerini kullandı.

"ELBETTE CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR"

Millet ittifakının lokomotifinin CHP olduğunu ve bu sebeple partisinin sorumlu davranması gerektiğini söyleyen Tekin, "Yani sistemin bize dayatmış olduğu yüzde 50,1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın genel başkanın buradaki çabası takdire şayan. Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİLERİN ÖNÜNÜ KESERSİNİZ"

"Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Yoksa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır."