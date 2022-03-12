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CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! "İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınarları kesti. Katliama tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler." dedi.

CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! "İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler"

Otoyollarda bulunan dikey bahçeli maliyeti nedeniyle söken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza attı. İBB ekipleri Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 tarihi çınar ağacını kesti. Yaşanan durum vatandaşların da tepkisini çekerken İBB yönetiminin ağaçları kesme gerekçesini ağaçların kanser olması olarak gösterdi.

CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler

Bu duruma ilişkin olarak açıklama yapan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan, "Önceki dönem İBB yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre bu ağaçların hastalığı biliniyordu ve tedavi ediliyordu. Alanında uzman personellerin gözetiminde asırlık çınar ağaçlarımızın hayata tutunması için hassasiyetle çalışılıyordu. Ancak görünen o ki reklam ve şov için bol keseden para harcamaktan çekinmeyen CHP'li İBB yönetimi, tarihi çınar ağaçlarının bakım ve tedavi maliyetlerinden kurtulmak için çareyi kökünden kesmekte ve üzerlerini de betonla kapatmakta bulmuş." ifadelerini kullandı. 

CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler

"YEŞİL KATLİAMINIZ DAHA KAÇ BİTKİ VE AĞACI KURUTACAKTIR?"

İmparatorluklara ve nice medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un, Fatih, Üsküdar ve Beşiktaş gibi kadim semtlerinde uzun yıllardır bakım ve tedavisi süren çok sayıda çınar ağacı bulunduğunu vurgulayan Yıldırım Turan, "Diğer asırlık çınar ağaçlarının akıbeti de Beşiktaş'ta katledilen çınar ağaçlarımızın sonu gibi mi olacaktır? Yol kenarındaki dikey bahçeleri söküp atmakla başlayan yeşil katliamınız daha kaç bitki ve ağacı kurutacaktır? Bu gidişle, 2024'te ardınızda 'yaprakları sizi çılgınlar gibi alkışlayacak' tek bir ağaç dahi bırakmadan gideceksiniz." diye konuştu. 

CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler

"CHP ZİHNİYETİNDE YAPMAK YOK, YOK ETMEK VAR"

İBB yönetimine projeleri durdurması üzerinden eleştiriler getiren Turan şunları söyledi:

"Dolmabahçe-Levazım tünelini durdurmak ve doldurmak, Barbaros Meydanı'nda üst geçidi yıkmak, Çırağan'daki tarihi çınar ağaçlarını kesmek... Rica ediyoruz bir daha çalışma yapmayın, elinizi nereye atsanız yok ediyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi CHP zihniyetinde yapmak yok, yok etmek var; yaşatmak yok, yok etmek var."

CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler

İBB'NİN REKLAM PANOLARI İÇİN Mİ KESİLDİ?

Turan, tarihi ağaçların kesilmesi konusunun takipçisi olacaklarını ifade ederek," Burada gerçekleşen vahim olayın aslında algıyla yönetilen ve İBB Başkanı'nın reklam panolarını yerleştirmek için mi kesildiğini merak ediyoruz." dedi. 

CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti! İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler

KABAKTEPE: ÇINARLARIN KESİLMESİYLE YÜZÜ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Ağaçların kesilmesine tepki gösteren bir başka isim de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"  Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. “Ağaçlı Yol” diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir... Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler." ifadelerini kullandı. 

 

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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