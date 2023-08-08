CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!

Ekonomik şartları gerekçe göstererek cenaze sahiplerine verilen ücretsiz taziye yemek ikramını bile iptal eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykeller ayırdığı ücret şaşkınlık yarattı.

İBB’nin “sanat eseri” diyerek yıl boyunca ihaleyle 52 adet heykel satın aldığı tespit edildi.

2 MİLYON 103 BİN HARCADI

CHP’li İBB yönetiminin 2022 yılında açılan “heykel” ihaleleri için KDV hariç 2 milyon 103 bin 150 TL ödeme yaptığı belirlendi.

KAĞIDI ‘HEYKEL’ DİYE SATTILAR

İmamoğlu yönetiminin “kağıt heykel” için bile binlerce liralık ödemeler yaptığı belgelendi.

Restore edilen Yerebatan Sarnıcı’na yerleştirilen heykeller ve tablolar için 718 bin 400 TL ödediği saptanan İBB Başkanı İmamoğlu’nun, troleybüs kütüphanesine alınan 3 heykel için 400 bin TL, demir heykel için 300 bin TL, “martı” heykeli için 48 bin TL, kağıt heykel için 18 bin TL gibi astronomik bedelleri İBB’ye fatura ettiği kaydedildi.

İşte CHP’li İmamoğlu’nun 2022 yılı içerisinde İBB’ye mâl ettiği heykel ve tablo alımlarının listesi:

Sanat Eseri Niteliğindeki 5 Adet Deniz Anası ile 15 Adet Cam Yaprak: 285 bin TL+ KDV

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Anadolu Ve Avrupa Yakasında Yeni Açılacak Kütüphanelerde Sergilenmek Üzere 14 Adet Sanat Eseri Ve Heykel Alımı: 254 bin 500 TL + KDV

HEBA isimli Demir ve Beton Malzemeden Üretilmiş Heykelin Satın Alımı: 300 bin TL + KDV

Yaşar Kemal Kütüphanesinde Sergilenmek Üzere “Kalemler Yerleştirmesi" Adlı Kağıt Heykel: 18 bin TL + KDV

Yerebatan Sarnıcı Müzesinde Sergilenmek Üzere 2 Adet Heykel, 3 Adet Çelik Üzerine Yağlı Boya Tablo: 718 milyon 400 bin TL + KDV

“İnziva" İsimli Heykel: 79 bin 250 TL + KDV

İhtiyar Adam ve Deniz" ile "Martılar” Heykelleri: 48 bin TL + KDV

Troleybüs Kütüphanesinde Sergilenmek Üzere 3 Adet Heykel ve 4 Adet Pigment Baskı Tablo: 400 bin TL + KDV

Kaynak: Haber7