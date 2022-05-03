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CHP'li Karabıyık acı haberi duyurdu! CHP Milletvekili Kemal Demiral hayatını kaybetti!

CHP'nin 22. ve 23.dönem Bursa Milletvekili Kemal Demiral, kanser tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.

CHP'li Karabıyık acı haberi duyurdu! CHP Milletvekili Kemal Demiral hayatını kaybetti!

Alınan bilgilere göre Bursa'ya trenin gelmesi için yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren ve parlamentoda  22’nci ve 23’üncü dönemde CHP Bursa Milletvekili olarak boy gösteren Milletvekili Kemal Demiral, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

67 yaşındaki Demiral'ın uzun bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

CHP'li Karabıyık acı haberi duyurdu! CHP Milletvekili Kemal Demiral hayatını kaybetti!

CHP'Lİ KARABIYIK DUYURDU

Demiral'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık şu ifadeleri kullandı:

"22 ve 23'üncü dönem Bursa MV.miz Kemal Demirel'in vefatından büyük üzüntü duydum. Bursa için büyük emekleri olan, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmesine rağmen Bursa treni için mücadeleyi bırakmayan Kemal Demirel’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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