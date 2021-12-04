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CHP'li Kırklareli Belediyesi'nden skandal! Yeni yıl takviminde Gezi Parkı olaylarını savundular

CHP'li Kırklareli Belediyesinin hazırladığı 2022 takviminde Gezi Parkı olaylarına yer verilirken 15 Temmuz hain darbe girişimine yer verilmemesi ise tepkilere neden oldu.

CHP'li Kırklareli Belediyesi'nden skandal! Yeni yıl takviminde Gezi Parkı olaylarını savundular

Türkiye ekonomisine ve siyasetine büyük zararlar veren Gezi Parkı olayları CHP'liler tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. PKK sempatizanlarının da destek verdiği Gezi Parkı eylemleri ağaçların kesilmesinin protesto edilmesi için başlatılmış daha sonra ise göstericilerin polislere  taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle karşı Türkiye milyonlarca lira zarara uğratıldı.

CHP'li Kırklareli Belediyesi'nden skandal! Yeni yıl takviminde Gezi Parkı olaylarını savundular

DİREN GEZİ SLOGANINA YER VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklemekten çekinmediği Gezi Parkı olaylarına CHP'li Kırklareli Belediyesi hazırladığı takvimde yer verdi. Takvimde elinde Diren Gezi sloganı yer alan eylemcilere yer veriliyor. 

15 TEMMUZ'A YER VERİLMEDİ

Söz konusu takvimde  Gezi Parkı olaylarını destekleyen fotoğraflar yer verilirken CHP'li liderinin kontrollü olduğunu iddia ettiği 15 Temmuz hain darbe girişimine ise yer verilmediği görülüyor.

CHP'li Kırklareli Belediyesi'nden skandal! Yeni yıl takviminde Gezi Parkı olaylarını savundular

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