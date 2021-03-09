CHPli Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'den başörtülü hekime hakaret!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, en büyük yıpranmayı yaşayan sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar, bu süreçte bir kez daha gözler önüne serildi. Pandemi döneminde filyasyon ekibi içinde yer alan Diş Hekimi TuğbaTaşkın Öztürk de, CHPli Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek 'ayrımcılık ve hakaret' iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"NASIL GÜVEVNEYİM, YA BENİ ZEHİRLERSEN?"

Bahçelievler Belediyesi'nde diş hekimi olarak görev alan ve bu sürece destek olmak adına filyasyon ekibine katıldığını belirten TuğbaTaşkın Öztürk, kendisinin de içinde yer aldığı ekibin 4 Mart tarihinde belediye meclis üyelerine tarama yapmaları için görevlendirildiğini ve bu esnada, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel tarafından hakaret ve ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.

Pandemi sürecinin en başından beri filyasyon ekibinde görev alarak sağlığını hiçe sayıp toplum yararına çalışmalara katılan Öztürk, numuneleri aldığı sırada CHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in sözlü saldırısına uğradığını ve Temel'in kendisine, "Kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen?" dediğini iddia etti.

"DİĞER İNSANLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLAY VUKU BULDU"

Bu sözler üzerine kendisinin kamu görevini icra eden bir hekim olduğunu ve dilerse testi yaptırmayabileceğini ifade eden Öztürk, "Numune vermek için bana döndü, ben de kendisinden maskesini çıkarmasını ağzını açmasını istedim. Çünkü sürüntü testi yapacaktım. Ona az önceki sözlerin çok kırıcı olduğunu ve hiç şık bulumadığımı belirttim. Ancak kendisi bana dönüp 'Ama haklıyım, yani kafanda şu şey var, ben şimdi sana nasıl güveneyim. Ya zehirlenirsem ya beni öldürürsen' dedi. Yaşadığım bu olay gerçekten beni derinden üzdü ve onurumu çok kırdı. Hem yardımcı çalışanlarımızın, hem de diğer insanların gözü önünde olay vuku buldu" şeklinde konuştu.

"GÜCÜMÜZÜ KIRAMAZ AMA ONURUMUZU KIRIYOR"

Bu sürecin başından beri psikolojik ve fiziksel zorluklarla mücadele ettiğini, biri 4 diğeri 1,5 yaşında iki çocuğu olduğu halde kendisine görev bildirildiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini ve bunların sonunda istediği tek şeyin milletimizin pandemi sürecinden en az hasarla çıkması olduğunu belirten Öztürk, bu kadar zor günlerin üzerine mesleğinin hiçe sayılarak herkesin içerisinde baiçrtüsünün gösterilerek ona 'şey' denmesinin kendisini rencide ettiğini dile getirdi. Bu tarz sqaldırılara uğramanın gücünü kıramayacağını belirten Diş Hekimi Öztürk, "Ama onurumuzu kırıyor" dedi.

KENDİSİNİ 'ESPRİ YAPTIM' DİYEREK SAVUNDU

İddialara cevap veren Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel ise PCR testi için gelenler arasında bir erkek bir kadın görevli olduğunu, kendisine 'Hangi partidensin?' diye sorulduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi cevabını verdikten sonra hanımefendiyle espri yaptığını ifade etti.

CHPli veya sol ve radikal görüşlü kişilerin başçrtülü birisi için "Buna muayene olma" ifadelerini kullanacağını belirten Temel, kendisinin o sırada bu bakış açısını eleştirdiğini ancak hekim tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "'Yanlış anlamadın değil mi?' dedim. 'Yok' dedi. Hatta kendisine hizmeti için teşekkür ettim. Sonradan üzülmüş, ben de şimdi onun üzüldüğüne üzüldüm." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR OLAYIN İÇERİSİNDE OLMAKTAN RAHATSIZLIK DUYDUM"

Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söyleyen Temel, sağlık çalışanı Öztürk'ün başörtüsü veya dini inacıyla bir ilgisinin olamayacağını belirterek "Hanımefendi hizmet verdi bize. Kendisine karşı böyle bir bakış açısıyla yaklaşmış olmamı hissetmesi üzücü. Kendisi yanlış anlamış ondan çok ben üzüldüm. Böyle bir olayın içerisinde olmaktan rahatsızlık duydum. Benim üzüldüğüm nokta bu" ifadelerini kullandı.