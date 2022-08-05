CHP'li Murat Bakan'dan Müslümanları ayağa kaldıran tehdit: "Takke takıp, zikir çekenlere gereğini yapacağız"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz gün toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi, kamuoyunda "Sarıklı amiral" olarak bilinen Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkındaki soruşturmayı hatırlattı. Sarı hakkındaki disiplin soruşturmasının gündeme alınmamasına isyan eden Bakan, "Mehmet Sarı'yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak" Mehmet Sarı'yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

"TAKKE TAKIP ZİKİR ÇEKENLERE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Tepki çeken açıklamaların sahibi Bakan, konuşmasının detaylarında "Anladığımız kadarıyla Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması gündeme alınmadı ve zamanaşımına uğratıldı. YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin, cezasız kalması sağlandı. Yani Mehmet Sarı ödüllendirildi.

Bu 'ödül,' tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu. Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler.

Mehmet Sarı'yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak, biz gündemde tutmaya devam edecek ve çok yakında da gerekeni yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlıdır, bağlı kalacaktır" ifadelerini kullanarak, açık tehditte bulundu.