CHP'li Özkan Yalım'dan HDP'ye bakanlık açıklaması: "1 değil 1'den fazla verilebilir"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım HDP'ye verilecek olan bakanlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

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CHP'li Özkan Yalım'dan HDP'ye bakanlık açıklaması: "1 değil 1'den fazla verilebilir"

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri ile başta kendi partisi olmak üzere birçok siyasiden büyük tepki toplamıştı. Tepki çeken sözler sonrası Uşak Milletvekili Özkan Yalım, o sözlerin partiyi bağlamayıp şahsi olduğunu söyleyerek HDP'ye verilecek olan bakanlık konusunda gündem yaratacak sözlerde bulundu.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir canlı yayın programında "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı. Söz konusu sözler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepkiler peş peşe gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, büyük tartışmalara yol açan açıklamaların 'kişisel' olduğunu partilerini ise bağlamadığını söylemişti.

CHP'li Özkan Yalım'dan HDP'ye bakanlık açıklaması: 1 değil 1'den fazla verilebilir

HDP'YE VERİLEN VAADLER BÜYÜYOR

Söylenen sözlerin yankıları hala daha devam ederken gündem olacak bir açıklamada Uşak Milletvekili Özkan Yalım'dan geldi. Yalım "Bakanlık alabilir. O da şu şekilde alabilir. Eğer HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisini tek başına yeterli bir oy alırsa hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki biz değil medyanın birden fazla çok sayıda bakanlığı da olabilir. Çünkü HDP de bugün milletvekillerinin temiz kağıt almış olduğu şu anda mevcut hükümetin yönettiği sistem içerisinde bulunan Yüksek Seçim Kurumu'nun izin vermiş olduğu şartları oluşturaraktan parlamentoya gelmiş olan milletvekillerinden oluşmaktadır. Onun için HDP'nin şu milletvekili, şu şu şekilde de bu şekilde de temel lüksümüz bizim yoktur." şeklinde konuştu.

CHP'li Özkan Yalım'dan HDP'ye bakanlık açıklaması: 1 değil 1'den fazla verilebilir

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