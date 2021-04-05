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  3. CHP'li Özkoç'tan emekli amirallerin gözaltı kararına tepki!

CHP'li Özkoç'tan emekli amirallerin gözaltı kararına tepki!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan 104 emekli amiralden 10'nun hakkında çıkan gözaltı kararına ilişkin tepkide bulundu.

CHP'li Özkoç'tan emekli amirallerin gözaltı kararına tepki!

Geçtiğimiz gün 104 emekli amiral, Montrö tartışmaları ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili bildiri yayımladı. Bildiride, “Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz” ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında darbe imalı bildiriye imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç’un, emekli amiraller hakkında çıkan gözaltı kararına dair tepki gösterdi. Özkoç, Emekli Amiral Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı. Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverlerin dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek.  

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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