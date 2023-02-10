CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Özgür Özel'e sert çıktı: "Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7, saat 13.24'de ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ili etkileyen deprem Hatay'da da büyük bir yıkım yarattı. Depremin ardından bölgeye giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile görüştü.

" 'SENİ ALANDA GÖRMEK LAZIM' DEMENE ÇOK ÜZÜLDÜM"

İkilinin arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

Eryılmaz, Özel'e sitemkâr bir şekilde "Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık" ifadelerini kullandı.

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İkili arasındaki konuşmada geçen diyaloglar şöyle:

Özel: Güzel kardeşim sen anlamıyorsun ki!

Eryılmaz: Bana moral vereceğine, bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim.

Özel: E dedim ya!

"BİRİLERİ DOLDURDU, BENİM YANIMA GÖNDERDİN"

Eryılmaz: Hayır demedin. Birileri doldurdu, benim yanıma gönderdin. Üzüldüm ağabey.

Özel: Yok vallahi öyle değil ya, düşündüğün gibi değil.

"24 SAAT KAN AĞLIYORUM"

Eryılmaz: Kan ağlıyorum ya 24 saat kan ağlıyorum.