CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sözde Kürdistan bayrağını savundu!

CHP'nin yaptıkları ile vukuatlı olan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine gündem geldi. Tanrıkulu Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sözde Kürdistan bayrağının savunuculuğunu yaptı. Tanrıkulu yaptığı paylaşımda,"Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır.Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.Ayrıca Tanrıkulu'nun paylaşımına çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır.

Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur.

Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez. pic.twitter.com/VCU8GUrxWv — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 6, 2020

SİHA VE AKINCI TİHA'DAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Tanrıkulu daha önce yaptığı paylaşımda teröristlerin korkulu rüyası olan SİHA ve AKINCI TİHA'dan rahatsız olmuştu. Tanrıkulu şu paylaşımda bulunmuştu:

"Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."