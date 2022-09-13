CHP'li Sezgin Tanrıkulu, takipçilerine Kürtçe "Günaydın" deyince olanlar oldu! "İktidarı rüyanızda görürsünüz"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine "Rojbaş" ifadesini kullanarak günaydın deyince "İktidarı rüyanızda görürsünüz" mesajları beraberinde geldi.

Büşra Mercimek
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, takipçilerine Kürtçe "Günaydın" deyince olanlar oldu! "İktidarı rüyanızda görürsünüz"

Cumhurşyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden Türk takipçilerini kışkırtmaya devam ediyor. Son olarak annesiyle lüks villasının önünde poz veren Tanrıkulu paylaşımında "Rojbaş, günaydın. Annem Hacı Sabahat’ın duasını alarak güne başladım. “Güzel günler yakında oğlum” dedi" ifadelerine yer verdi. "Rojbaş" yani "Tünaydın" anlamına gelen kürtçe ifade ise takipçilerini çileden çıkardı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, takipçilerine Kürtçe Günaydın deyince olanlar oldu! İktidarı rüyanızda görürsünüz

"İKTİDARI RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Geçtiğimiz aylarda 'sözde' Ermeni soykırımını savunduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Sezgin Tanrıkulu, bu defa kürtçe ifadeler sebebiyle takipçilerinden tepki gördü. Tanrıkulu'nun bam teli eylemlerinin bardağı taşıran son damlalar olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcılarından "Bir CHP'li olarak utanıyorum sizden. Böyle yapmaya devam ederseniz iktidarı rüyanızda zor görürsünüz" şeklinde yorumlar geldi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, takipçilerine Kürtçe Günaydın deyince olanlar oldu! İktidarı rüyanızda görürsünüz

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