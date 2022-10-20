CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken kimyasal silah çıkışı! Terör örgütünün yalanına ortak oldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik yalanlara ortak oldu. Tanrıkulu, kimyasal silahın kullanıldığı görüntüleri izlediğini ifade ederek Meclis'e önerge sunacağını söyledi. Söz konusu paylaşım sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken kimyasal silah çıkışı! Terör örgütünün yalanına ortak oldu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığını öne sürdü. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda muhalefete de seslendi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken kimyasal silah çıkışı! Terör örgütünün yalanına ortak oldu

MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI

Bu konu Demirtaş paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken kimyasal silah çıkışı! Terör örgütünün yalanına ortak oldu

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Terör örgütüne yakın gazeteciler de söz konusu görüntüleri ve iddiaları sosyal medya hesabından paylaşırken Demirtaş'ın açıklamaları sonrası HDP'ye yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kimyasal silah kullanıldığına ilişkin görüntüleri izlediğini belirten Tanrıkulu," Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" dedi.

Tanrıkulu'nun açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken kimyasal silah çıkışı! Terör örgütünün yalanına ortak oldu

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