Kimyasal silah iddialarına Ömer Çelik'ten sert yanıt: "TSK'yı suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'ya yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tweet dizesi paylaşan Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

"TSK'YA SALDIRIYORLAR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar…

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Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."