AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten heyecanlandıran paylaşım! "Bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çarşamba günü yapılacak olan parti grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın tarihi bir nitelik taşıyacağını duyurarak "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz." dedi.

"TARİHE ATILMIŞ ÇOK GÜÇLÜ BİR İMZA"

Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

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Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." ifadelerine yer verdi.

? Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.



? Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 4, 2022