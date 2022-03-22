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  3. CHP'li Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdiği sözlere Ahmet Hakan'dan tam isabet yorum: "HDP’nin oylarına talipler ya..."

CHP'li Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdiği sözlere Ahmet Hakan'dan tam isabet yorum: "HDP’nin oylarına talipler ya..."

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın HDP'li Selahattin Demirtaş'a övgüler dizmesini köşe yazısında değerlendirerek," HDP’nin oylarına talipler ya...HDP oylarını almak, bir numaralı hedefleri ya...İşte bu nedenle... CHP’li Tuncay Özkan, pervasız bir şekilde Selahattin Demirtaş’ı övüyor, övebiliyor." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için, ''Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz'' diyen Selahattin Demirtaş'a övgüler dizerek skandal ifadeler kullanmıştı.

Özkan, Demirtaş'ın TBMM'de olması gerektiğini belirterek," Çok daha değerli. Ben Selahattin Demirtaş'ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içinde olmayı, bu ülkenin topraklarına ve insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, yine ederim. Selahattin Demirtaş bir siyaset adamıdır, bir barış insanıdır. O nedenle de Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdiği sözlere Ahmet Hakan'dan tam isabet yorum: HDP’nin oylarına talipler ya...

AHMET HAKAN:" HDP OYLARINI ALMAK HEDEFLERİ YA..."

Söz konusu ifadeleri köşe yazısında değerlendiren Ahmet Hakan, Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş'ı övmesinin nedeninin HDP oylarını almak olduğunu belirterek şunları yazdı:

"HDP’nin oylarına talipler ya...

HDP oylarını almak, bir numaralı hedefleri ya...

İşte bu nedenle...

CHP’li Tuncay Özkan, pervasız bir şekilde Selahattin Demirtaş’ı övüyor, övebiliyor.

Tabandan kim buna tepki gösterse...

CHP'li Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdiği sözlere Ahmet Hakan'dan tam isabet yorum: HDP’nin oylarına talipler ya...

Tuncay Özkan’ın vereceği cevap şu olacaktır:

“Sus, sus. Sesini çıkarma. Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz. HDP oylarına ihtiyacımız var. Ben onun için böyle konuşuyorum. Hiç sesini çıkarma.”

Bu büyülü cümle, yükselebilecek tüm tepkilerin önünü anında kesecektir.

Böyle bir denklem var yani.

Ve bu denklemin hem Tuncay Özkan hem de CHP tabanı acayip farkında."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

CHP'li Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdiği sözlere Ahmet Hakan'dan tam isabet yorum: HDP’nin oylarına talipler ya...

{TITLE_STRIP}CHP'li vekilin sözleri 'yazıklar olsun' dedirtti! İzmir milletvekili Tuncay Özkan "Layık olduğu yere gelecektir" diyerek Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzdü!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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