CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu ayrıcalık istedi, alamayınca güvenlik görevlisini işinden etti! "Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?"

Geçtiğimiz Şubat ayının 17'sinde saat 16.15 sıralarında 4. Levent Metro İstasyonunda meydana gelen olayda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, metroda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Karakuş'a adres sordu. Tanrıkulu'ya adres tarifinde bulunan Karakuş, vekilin bir anda sinirlenerek üzerine yürüdüğünü ve tehditler savurduğunu iddia etti.

AMİRLERİNE TELEFON AÇTI

Kimliğini daha sonra öğrendiğini Tanrıkulu'nun tarif ettiği yöne gittikten bir süre sonra geri döndüğünü söyleyen Karakuş, kendisiyle tartışan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tehditler savunduğunu aktardı. Biraz sonra telefonu çalan Karakuş, amirleri tarafından savunmasının istendiğini öğrendi. Savunmasını veren Karakuş, olaydan 4 gün sonra, "Milletvekili ile tartıştığı, yöneticilerine haber vermediği, görevi kötüye kullandığı, güvenlik noktasını zafiyete uğrattığı" gibi gerekçeler gösterilerek disiplin kurulu kararı ile işten atıldı.

"SEN KİMSİN ULAN"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile arasında geçen konuşma nedeniyle işten çıkarıldığını söyleyen Hakan Karakuş, "4. Levent İstasyonu Kuzey bölümünde görevimin başındayken, yanımdaki güvenlik arkadaşa adres sordu. Arkadaşım adresi bilmeyince bana yönlendirdiler. Ben de görev bölgemden uzaklaşmadan adresi tarif ettim. Sonrasında bana yönelerek tekrar adres sordu. Ben de tekrar aynı şekilde sol arka taraftan çıkması gerektiğini söyledim. Hatta diğer taraftaki güvenlik arkadaşımızın da yardımcı olabileceğini belirttim. Daha sonra geri gitti, üç adım sonra geldiğinde omzuma sert bir şekilde vurarak, 'Benimle neden ilgilenmiyorsun?' dedi. Ben de ona, 'Buyurun, bir şey mi soracaksınız? Adres sordunuz, ben de tarif ettim' dedim. O da bana, 'Ben milletvekiliyim, benimle ilgileneceksin' deyince, 'Tamam, bir şey daha mı soracaksınız? Ne yapabilirim' dedim. Bunun üzerine, 'Sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın yahu?' dedi. Ben de '10 saniyelik konuşmamızdan benim terbiyesiz olduğumu nasıl çıkardınız, milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, kimliğinizi ibraz edebilir misiniz?' dedim. O da 'Sen kimsin ulan, ben sana kimlik göstereceğim' deyince ben daha bir şaşırdım" şeklinde konuştu.

"EKMEKLE OYNAMAK BU KADAR KOLAY MI?"

İş görüşmesine gittiğinde bu durumun karşısına çıktığını ifade eden Karakuş, "Milletvekiline suç duyurusunda bulunuldu. Bu hafta avukatlarımla birlikte süreci başlatıyoruz. İşe geri dönüş iade mahkemesini de açtım. Ben şu an milletvekili ile tartışma adı altında çıkarıldım, işsizlik maaşı alamıyorum. Verilen görevi yerine getirmemek, ahlaksızlık gibi bir suçtan çıkarılmışım. Bir iş görüşmesine gittiğimde, sigorta kaydıma bakıldığında, "Kusura bakmayın, bu şartlar altında sizinle çalışamayız" gibi bir şey söyleniyor. Ben daha önce Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da çalıştım. Bu işte aileme bakıyordum. Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?" ifadelerini kullandı.