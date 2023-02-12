CHP'li vekiller deprem bölgesinde neye uğradığını şaşırdı! Halk kovdu, araca binip adeta kaçtılar

Türkiye, tarihin en zor günlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketi, 10 ilde yaşayan 13.5 milyon vatandaşı etkiledi.

Depremde can kayıpları yaşanırken yaralı vatandaşların tedavileri de hastanelerde devam ediyor. Türkiye deprem felaketinin yaşandığı iller için seferber oldu, siyasiler de deprem bölgelerine gitti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Depremin yaşandığı illerden biri olan Hatay'a giden CHP'li milletvekilleri ise vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Sibel Özdemir, halk tarafından protesto edilerek tabiri caizse kovuldular.

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ARACA BİNİP GİTTİLER

CHP'li vekiller bir araca binerek asker nezaretinde bölgeden ayrıldılar.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir