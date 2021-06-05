CHP’lilerin mahkemeye verdiği Şehit babası Yahya Kemal Yiğit'in cezası belli oldu

18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Kayseri'nin Bünyan ilçesinde şehitlikteki programda CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz’a tepki göstermiş, "onlar varsa ben yokum" demişti. Belediye başkan adayı ve ilçe başkanı bu durumun ardından kendilerini darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla Yahya Kemal Yiğit'i Hakaret, basit yaralama ve mala zarar verme suçlarından mahkemeye vermişti.

CEZASI BELLİ OLDU: 109 GÜN HAPİS CEZASI

Bugün Bünyan Adliyesi’nde görülen 4. duruşmaya, şehit Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit ve avukatları katıldı. Mahkemede şehit babası Yahya Kemal Yiğit, basit yaralama ve mala zarar verme suçlarından beraat ederken, hakaret suçundan 109 gün hapis cezası verilerek, daha sonra paraya çevrilerek 2 bin 180 TL para cezasına çevrildi.

ÖZÜR DİLEMEYİ KABUL ETMEMİŞTİ

Mahkemenin 3. duruşmasında kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından CHP'lilerin avukatı şehit babası Yahya Kemal Yiğit'in müvekkilleri ve CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesi halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söylemiş bunun üzerine şehit babası Yiğit, özür dileme teklifini reddetmişti.