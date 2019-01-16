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CHP'nin 70 Belediye Başkan adayı belli oldu

CHP'nin 70 belediye başkan adayı daha belli oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olduğu belirtildi.

CHP'nin 70 Belediye Başkan adayı belli oldu

CHP'nin 70 belediye başkan adayı daha belli oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olduğu belirtildi.

İŞTE CHP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

1 Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer
2 Aksaray Eskil Yakup Gök
3 Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay
4 Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök
5 Aksaray Gülağaç Saratlı   Zeki Türker CHP Belediyesi
6 Amasya Merkez   Arife Serpil Saraçoğlu
7 Amasya Taşova   Ömer Özalp
8 Antalya Kepez   Murat Dinç
9 Balıkesir Edremit   Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
10 Balıkesir Marmara   Yakup Aksu
11 Bartın Merkez   Mehmet Arslan
12 Bartın Amasra   Recai Çakır
13 Bingöl Karlıova   Ahmet Karabulak
14 Bingöl Merkez Ilıcalar   Abdulmelik Kocihan
15 Bingöl Merkez Sancak   Cevdat Keskin
16 Bitlis Güroymak   Mehmet Şefik Aysoy
17 Bitlis Hizan   Servet Özdemir
18 Bolu Mengen Gökçesu   Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
19 Çankırı Çerkeş   Erdoğan Çubukçuoğlu
20 Denizli Honaz   Yüksel Kepenek
21 Denizli Babadağ   Ali Atlı
22 Diyarbakır Büyükşehir   Veysi Aghan
23 Diyarbakır Bağlar   Hebun Kaplan
24 Diyarbakır Bismil   Selim Yılmaz
25 Diyarbakır Kocaköy   Muhyettin Çelik
26 Elazığ Palu   Adnan Karadağ
27 Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu
28 Erzincan Çayırlı   Nihat Alptekin
29 Erzincan Refahiye   Yavuz Dumanlı
30 Erzincan Tercan   Derya Kırdım
31 Erzincan Kemah   Ali Sin
32 Erzincan İliç   Gökmen Yıldırım
33 Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice
34 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik   Kadri Zeydan
35 Hakkari Merkez Durankaya   Naci Erik
36 İzmir Kemalpaşa   Rıdvan Karakayalı
37 İzmir Aliağa   Özcan Durmaz
38 İzmir Kınık   Ahmet Özkan
39 İzmir Ödemiş   Muhittin Cumhur Şener
40 Kahramanmaraş Ekinözü   Fatih Vicdan
41 Kars Merkez   Taner Toraman
42 Kastamonu Merkez   Mustafa Öztürk
43 Kırıkkale Çelebi   Oktay Babadağ
44 Kırıkkale Merkez Hacılar   Necati Koyuncu
45 Konya Kulu   Galip Polat
46 Kütahya Simav   Gülcan Bütün
47 Mersin Aydıncık   Abdullah Servili
48 Mersin Çamlıyayla   İslam Sarı
49 Muğla Yatağan   Halil Arslan CHP Belediyesi
50 Muğla Ortaca   Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi
51 Muğla Köyceğiz   Hüseyin Erol
52 Muş Merkez Konukbekler   Fikret Güler
53 Nevşehir Merkez Nar   Remziye Tok
54 Nevşehir Kozaklı   Bülent Öcal
55 Nevşehir Hacıbektaş   Arif Yoldaş Altıok
56 Niğde Merkez Alay   Ahmet Demirbaş
57 Niğde Merkez Bağlama   Göksal Afşar
58 Niğde Merkez Kiledere   Yunus Karakaya
59 Ordu İkizce   Mustafa Kaynar
60 Ordu Altınordu   Birol Yılmaz
61 Sivas Doğanşar   Erdal Öztürk
62 Şırnak Silopi Başverimli   Süleyman Bayrak
63 Şırnak İdil Karalar   Ekrem Sağlam
64 Tokat Zile   Şükrü Sargın
65 Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün
66 Trabzon Tonya   Şuaib Aydın
67 Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan
68 Yalova Çınarcık Esenköy   Hıdır Hanoğlu
69 Yozgat Boğazlıyan Sırçalı   Hacı Mustafa Dilek
70 Yozgat Boğazlıyan Ovakent   Arif Şahingöz

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