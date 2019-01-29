CHP'nin Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara kimdir? Aslen nerelidir?

31 mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Çatalca Belediye Başkan adayı Cem Kara oldu. Peki Cem Kara kimdir, kaç yaşındadır?

CEM KARA KİMDİR?

2 Ocak 1962 Lüleburgaz doğumlu.



Babamın devlet memurluğu dolayısıyla lise eğitimini; Çorum Mecitözü Lisesi, Kırklareli Babaeski Lisesi gibi okullarda tamamladı. Ailesinden aldığı hizmet aşkının bir göstergesi olarak, geleceğim için öğretmenliği seçti. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde yükseköğreni yaptı.



1984 yılında aynı sıralarda öğrenim gördüğü ve sonrasında 2 çocuk sahibi olduğu eşi Nurhan Kara'yla evlendi.·



1985 yılında mesleğe başladı. 10 yıl süreyle Denizli'nin Çivril ilçesinde görevine devam ettikten sonra memleketi Çatalca'ya döndü.

Hadımköy Lisesi'nin kuruluş aşamasında rol oynayarak başladığı Çatalca serüveninde 14 yıl süreyle görev yaptı. Mesai arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz demeden yaptığı çalışmalarla, okulun İTO Çok Programlı Lisesi'nin gençlerinin; çağdaş, Atatürkçü, başarılı bireyler olmasını sağladı ve okulunu performans olarak ülke zirvesine taşıdı. Türk eğitim sistemine takım çalışmalarına olan inancı ile birçok yeni öneriler getirdi, projeler üretti. Görev sürem boyunca yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim ve yaşamına olumlu katkılar sağladı.

24 yıl 10 ay süren devletteki toplam hizmetimden sonra, yıllarca Çatalca gençliğinin geleceğine yön vermiş bir eğitimci olarak, 1 Aralık 2008 tarihi itibarıyla istifa ederek tüm Çatalca'nın geleceğini aydınlatmak için yola çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'Çatalca Belediye Başkan Aday Adayı' oldu.

EĞİTİM

1980-1984: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü

1979-1980 Alpullu Şeker Fabrikası Pehlivanköy Pancar Kantarı; Tesellüm Memuru

1980-1984 Alpullu Şeker Fabrikası, Babaeski ve Lüleburgaz Kantarları; Tesellüm Memuru

1984-1985 Adapazarı Şeker Fabrikası Akyazı Bölge Şefliği

1985-1994 Denizli Çivril Lisesi; Kimya Öğretmeni

1994-1996 Hadımköy Lisesi; Kimya Öğretmeni

1996-2000 İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı Lisesi; Müdür Yardımcısı

2000-2004 İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı Lisesi; Müdür Vekili

2004-2008 İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı Lisesi; Müdür Baş Yardımcısı

ÖDÜLLER ve BAŞARILAR

16/09/1991 Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Kara tarafından;·

'Eğitim ve öğretimdeki üstün başarıları nedeniyle Teşekkür Belgesi'

20/11/1996 Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü İbrahim Çoksak tarafından; '657 sayılı kanunun 123. maddesi gereğince görevde gösterilen olağanüstü gayret ve çalışmaları dolayısıyla Aylıkla Ödüllendirilme'

25/03/1997 Çatalca Kaymakamı Ertan Yüksel tarafından; '657 sayılı kanunun 64. maddesi gereğince 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 puan olması nedeniyle 1 kademe alma hakkı, olağanüstü gayret ve başarısı dolayısı ile Takdir Belgesi '

25/03/1999 Milli Eğitim Bakanlığı'nca Milli Eğitim Bakanı adına Genel Müdür Ali Sungurtekin tarafından; '1998-1999 Bakanlık müfettişleri teftiş raporuna bağlı olarak, gösterilen başarıdan dolayı Teşekkür Belgesi'

2000 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey tarafından; '1999-2000 öğretim yılı spor faaliyetlerinde gösterilen başarı nedeniyle Teşekkür Belgesi'

2001 yılında Çatalcalı Sanayici İşadamları adına Başkan Adem Yılmaz tarafından; 'Yılın en başarılı eğitimcisi ödülü'

04/05/2001 Çatalca Kaymakamı Yaşar Gül tarafından; 'Eğitim ve öğretimdeki olağanüstü gayret ve çalışmaları nedeniyle Takdirname'

2001 yılında Çatalca Belediye Başkanı İsmail İp tarafından;·

'5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Teşekkür Belgesi'

2002 yılında 'YÖN dershaneleri sosyal etkinlikler ödülü'

2002 yılında Kasım Kolcuoğlu tarafından; 'Radyo Gülen 2002 yılının en başarılı kamu yöneticisi ödülü'

10/01/2002 Kasım Kolcuoğlu tarafından; 'Radyo Gülen 2001 yılının en başarılı kamu yöneticisi ödülü'

05/02/2002 Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı'nca Daire Başkanı Ali Eker tarafından; 'Başta spor ve izcilik olmak üzere pek çok alanda başarılı çalışmaları nedeniyle Teşekkür Belgesi'

25/04/2002 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey tarafından; 'Toplam Kalite Yönetimi iyi uygulamalar ve iyileştirme takımları paylaşım toplantısı nedeniyle Teşekkür Belgesi'

2003 yılında Kasım Kolcuoğlu tarafından; 'Radyo Gülen 2003 yılının en başarılı kurumu ödülü'

2003 yılında 'Çatalcalı Sanayici İş Adamları(ÇASİAD) 2003 yılının en başarılı kamu yöneticisi ödülü'

2003 yılında Özel İstanbul Çevre Okulları tarafından; 'Eğitime destekleri nedeniyle Plaket'

2003 yılında Kasım Kolcuoğlu tarafından okulu İTO Çok Programlı Lisesi adına; 'Yılın en başarılı eğitim kurumu ödülü'

25/05/2003 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ar-El Eğitim Kurumları adına Okul Müdürü Mehmet Akbıyık tarafından; 'Sanatsal faaliyetlere katılım ve başarı ödülü Teşekkür Belgesi'

13/06/2003 Çatalca Kaymakamı Yaşar Gül tarafından; 'Eğitim, öğretime katkıları nedeniyle Teşekkür Plaketi'

Eylül 2003 İstanbul Valisi adına Vali Yardımcısı Mehmet Ali Çeviker tarafından; 'Okullarda çevre eğitim ve uygulama projesi(ÇEP 1) atölye çalışmaları Çatalca ilçesi koordinatör müdürü olarak Cem Kara'ya Teşekkür Belgesi'

2004 yılında Çatalca Kaymakamlığı tarafından; 'Yılın en başarılı kamu görevlisi ödülü'

2004 yılında Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından; 'Bu benim eserim bilimsel ve sanatsal araştırmaları teşvik projesi ve projenin derece yapması Ödülü'

Mart 2004 İstanbul Valisi Muammer Güler tarafından; 'İlimizdeki Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında uygulamalardaki olağanüstü gayret ve çalışmaları dolayısı ile Takdirname'

02/06/2005 Çatalca Postası gazetesi tarafından; 'Yılın bürokratı ödülü'

18/10/2007 Çatalca Kaymakamı Yüksel Ayhan tarafından; '657 sayılı devlet memurları kanununun 122. maddesine göre başarılı çalışmaları dolayısıyla Takdirname'



SERTİFİKALAR

2001 yılında Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İlçe Milli Eğitim Müdür V. Turgay Akyol tarafından; 'Rehberlik ve psikolojik danışma konulu Kurs Sertifikası'

06/09/2002 Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü(TÜSSİDE) adına Prof. Dr. Nüket Yetiş tarafından; 'Eğitimde sürekli kalite geliştirme, uluslar arası başarı örnekleri sempozyumu Katılım Belgesi'

09/04/2003 Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgay Aksoy tarafından; 'Bilgisayar meslek dalı eğitim programları kursu internet uygulaması Katılım Sertifikası'

05/06/2003 İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce Vali adına Vali Yardımcısı Mehmet Ali Çeviker tarafından; 'Çevre Gönüllüsü Öğretmen Belgesi'

2004 yılında Çatalca İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhammed Öztürk tarafından; 'Eğitim yönetimi semineri Katılım Belgesi'

2004 yılında Okulu İTO Çok Programlı Lisesi'nin aday olması dolayısı ile, Kalite Derneği(KALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Subaşı tarafından; 'Ulusal kalite ödülü kamu sektörü eğitim hizmetleri kategorisi Katılım Beratı'

11/02/2004 Çatalca Halk Eğitim Müdürlüğünce; '120 saat toplam süreli bilgisayar meslek dalı eğitim programları kurs Katılım Sertifikası'

10/06/2004 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde, Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Subaşı tarafından; 'Kamu kaynaklarının etkili yönetimi, stratejik planlama ve izleme konulu 5. kalite sempozyumuna Katılım Belgesi'

2006 yılında Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer tarafından; 'İstatistik semineri Katılım Belgesi'

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

- Atatürkçü Düşünce Derneği

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

- Tüketiciyi Koruma Derneği

- Çatalca Trakya ve Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği

- Çatalca Avcılar ve Atıcılar Derneği