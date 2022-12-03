CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında dikkat çeken görüntü! Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ı bekleyin diyerek duyurduğu CHP'nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı vizyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda kürsüye çıkarak selamla konuşması gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi konusunda 70 kişilik ekiple çalışacağını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU EKONOMİ KADROSUNU AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu bu isimlerin bazıları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Dinleyeceğiniz bütün konuşmacılar tüm karanlığa rağmen ışığa çok yakın olduğumuzu size anlatacaklar. Sayın Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız. Kendisi Almanya'da Merkel'in Endüstri ve Sanayi Teknolojileri Danışmanıydı. Çin Devlet Başkanının da danışmanlığını yaptı. Benim de yeni Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım. Sayın Daren Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Sayın Acemoğlu'nun gelecekte Nobel ödülünü alacağına inanıyorum. Sayın Öztrak, ülkeye nefes aldıracak makroekonomik çözümleri, sayın Böke dijital kalkınma ve yeşil dönüşümü, sayın Hakan Kara ve sayın Refet Gürkaynak para politikalarını, sayın Ufuk Akçiğit istihdam politikalarını, sayın Hacer Foggo ise sosyal politikalarımızı anlatacak."

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SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUYA KALDI

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin, ABD'den toplantıya bağlandı. Rifkin konuştuğu sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuya kaldığı görüldü.