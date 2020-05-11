CHP'nin koronavirüs ile ilgili anketinde Erdoğan sürprizi

Cumhuriyet Halk Partisi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşın tepkisini ölçmek istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 86'sı Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüsle mücadelede başarılı buldu.

CHP'nin Nisan ayını kapsayan salgın araştırması 81 il 641 ilçede 2 bin 409 kişiyle yapıldı. Ankette vatandaşlara salgın sürecine dair sorular yönetildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANI KOCA BAŞARILI YANITI VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüsle mücadeledesi de vatandaşa soruldu. Yüzde 54 oranında Cumhurbaşkanlığı başarılı mücadelede başarılı yanıtı verildi. Ankette katılanların yarısı belediyeleri başarılı bulurken Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ise büyük oranda destek çıktı.

Maske ile ilgili yöneltilen "Bugüne kadar size ya da ailenizden birine ücretsiz maske ulaştırıldı mı?" sorusuna yüzde 61 hayır yanıtı verildi. CHP'nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 66'sı CHP'li belediyelerin bağış hesaplarına bloke konulması kararını desteklemiyor.

CHP'nin araştırmasında "Salgın sonrasında ev ihtiyaçlarını ve fatura ödemekte sorun yaşadınız mı?" sorusu da yönetildi. Yüzde 37 hayır, yüzde 27 oranında evet yanıtı verildi. Ankete katılanlar iş yerlerinde ise virüsle ilgili yeterli önlem alındığını belirtti.