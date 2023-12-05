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CHP'nin seçim işbirliğini kabul etmeyen İYİ Partide peş peşe istifalar geldi
İYİ Parti'de yaşanan istifa depremi CHP'nin seçim iş birliğini kabul etmemesinden sonra tekrar hareketlenerek istifalar peş peşe gelmeye başladı.
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