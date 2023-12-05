CHP'nin seçim işbirliğini kabul etmeyen İYİ Partide peş peşe istifalar geldi

İYİ Parti'de yaşanan istifa depremi CHP'nin seçim iş birliğini kabul etmemesinden sonra tekrar hareketlenerek istifalar peş peşe gelmeye başladı.

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CHP'nin seçim işbirliğini kabul etmeyen İYİ Partide peş peşe istifalar geldi 1

ski İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Aydın “Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Partisinden istifa eden eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın şunları söyledi:

'YÜREĞİM RAZI GELMİYOR'

“Siyasetin sermayesi insandır, kazanımı ise gönüllerdir. Siyasal yapı ve siyasetçi sermayesinin ve kazanımını hunharca harcamamalıdır. Zira siyasetin temel mantalitesi 1’i 2 yapma, yakalanan sinerjiyle de 2’yi 5 yapabilme gayretidir.

Bir aday partisinin ideolojik duruş veya yapısından ziyade kendi diyalektiğiyle belirli bir seviyede seçmen çekebilir. Hülasa bu husus siyasetçinin halka dokunabilme kabiliyeti ve ortaya koyduğu sinerji ile de alakalıdır.

Zira mevzu o’dur ki Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor.

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