CHP'nin Silivri belediye başkan adayı Özcan Işıklar kimdir? Aslen nerelidir?

31 mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar oldu. Peki Özcan Işıklar kimdir, kaç yaşındadır?

ÖZCAN IŞIKLAR KİMDİR?

1960 yılında Silivri’de doğdu.



İlk, orta ve Lise öğrenimini Silivri’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Tarih Araştırmacısı olarak mezun oldu.



1979’da Silivri CHP Gençlik kollarında siyasete başlayan Özcan Işıklar, 1984’te SODEP Kurucusu oldu.



Partinin İl ve İlçe örgütü içerisinde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Işıklar 1986 ‘da Kurultay delegesi seçildi.



SHP İlçe sekreterliği, CHP Yönetim kurulu üyeliği görevlerinin ardından 1994-1999 yılları arasında Silivri Belediyesi Meclis Üyesi oldu.

1999-2004 yıllarında CHP Yönetimindeki Silivri Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Özcan Işıklar 2009 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı’na seçildi.



30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Başkan adayı olarak Silivri Halkının büyük desteği ile 2. dönem Belediye Başkanlığı görevine seçidi.



Işıklar evli ve 2 çocuk babasıdır.