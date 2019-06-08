CHP'nin terör uzantısı HDP'ye vaatleri ortaya çıktı!

CHP'nin terör uzantısı HDP'ye ittifak karşılığı vaatleri deşifre oldu. 30 Mart 2019'da İstanbul'da eylem hazırlığı istihbaratı üzerine

HDP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı Gökhan Özer ile birlikte 87 kişi gözaltına alındı. Özer’in ikametinde yapılan aramada CHP ile ittifakın belgeleri ele geçirildi. CHP ile terör uzantısı HDP’nin ittifak karşılığı yaptıkları kadro paylaşımı deşifre oldu. CHP’nin HDP’ye 9 ilçede başkan yardımcılığı, 3 ilçede yönetim ortaklığı (eşbaşkanlık), 70 meclis üyeliği ve kadro sözü verdiği ortaya çıktı.

İŞ BİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Savcılık ifadesinde belgelerin kendisine ait olduğunu kabul eden HDP'li Özer, o belgelerin seçim öncesi HDP'nin İstanbul il toplantılarında alınan kararlar olduğunu söyledi. Belgelerde CHP'nin kazanması halinde HDP'ye verilecek belediye eş başkanlıkları, başkan yardımcılıkları, meclis üyesi kadroları ile belediye birimleri yönetimi ve personel kadroları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı görüldü. Belgelerde ilçe ve büyükşehirde HDP'ye kadrolar için söz verildiği ve isimler üzerinde anlaşmaya varıldığına dair notlar dikkat çekti.

CHP İLE KAYYUM AZALIR

Star'ın ulaştığı belgelerde HDP İstanbul İl Başkanlığının 5 Şubat toplantısında “Belediye seçiminden alacağımız iyi sonuç bizi ana muhalefet yapar. Ve iyi bir sonuç; AKP’yi dağıtır. CHP ile kazanırsak Kayyum azalır. Halka ve yönetimlere ittifakı anlatıp, seçimi toplumsallaştırmak için il düzeyinde komisyon kuruldu” ifadeleri yer alıyor.

İTTİFAKI ANLATMALIYIZ

12 Şubat 2019 tarihli HDP’nin il toplantısında kaleme alınan notlarda ise “Başkan adayı çıkarılmayacak. CHP’nin teklifi Ankara’da belediye başkan yardımcılığını CHP kadın olmasını istiyor. Yerelde tablo bize dönüktür. İttifakı halka nasıl anlatacağız. Bildirilerde destekleme meselesi anlatılsın, net olsun” kararının alındığı ortaya çıktı.

İSİMLER CHP’YE VERİLDİ

14 Şubat 2019’daki toplantıda ise “8-9 İlçede belediye başkan yardımcılığı, 2-3 ilçe de yönetim ortaklığı, 60-70 meclis üyesi, 10’u İBB meclis üyesidir. Yarın sabaha kadar isimlerin CHP’ye verilmesi gerekiyor. Aday Profili çok önemlidir. 21 ilçede hak ediş stratejisi ile 9 ilçede de tek başımıza giriyoruz. Seçilirse başkan yardımcılığı… Biz 16 meclis üyesi talep ediyoruz. CHP 16’yı kabul etmiş” denildi.

FEDAKARLIK VURGUSU

25 Şubat 2019’da İstanbul’da HDP’nin düzenlediği il toplantısında ise “AK Parti’yi tabela partisine dönüştürmek ve Kürt ulusal birliği oluşturma: Kürdistan’daki Strateji” başlığı altında ise şu ifadeler konuşulmuş: Bazı ilçelerde Saadet, bazı işlerde DSP ile güç birliği. Yanlışlar bireyin, doğrular hareketindir. Batıdaki kazanımların etkisi Kürdistan’dakinden fazladır. Eğer kazanmasa bile HDP’li olmayanlar HDP’nin fedakârlığını konuşacaktır.

HDP’YE KADRO SÖZÜ

HDP’lilerin toplantının devamında da “Amaç hem belediyeyi kazandırma hem de HDP’nin meclis üyelerine kazandırma hedefi olmalı. Melis üyeliği olmasa da kadroları HDP’ye tahsis etme sözleri verildi. Ortak bildiri hazırlayalım ‘yeter’ sloganını kullanalım” kararı aldıkları tespit edildi.

CHP'YE DESTEĞİN NEDENİ ANLATILDI

İstanbul Stratejisi başlığı altında da HDP’nin 9 ilçede aday çıkarmayacağı belirtilerek, “Meclis üyeliğinde kendi partimize, Belediyede diğer partiye (CHP) oy vereceğimizi halkımıza anlatacağız. Sancaktepe adayı ortak listeyi zorladı, Esenyurt adayı tam aksine ayrı listeler önerdi. CHP il örgütü benimsemişti. İsimleri ve kimlikleri tartışılan yoldaşlarımızı tartıştırmamak için ortaklaşma gerçekleşmelidir” kararları alınmış.

CHP SEÇİMİ KAZANIRSA İSPARK'I HDP'YE VERECEK

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bayram tatilini geçirmek üzere geldiği Erzurum’da İstanbul seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin İstanbul seçimlerini kazanması halinde HDP’nin İSPARK yönetimine alacağını belirten Altınok “Yetmedi, herkes duyuyor, milletvekilimiz de, başkanımız da duyuyor, başkanlarımız da biliyor. HDP neyin karşılığı destekliyor, İSPARK’ı HDP ye vereceklermiş. Orada 2 bin 500 yüz insan çalışıyor. İSPARK’ı HDP ye verdikleri takdirde ben İstanbul’da aracımı götürüp HDP’nin işlettiği yerlere park etmeye güvenmem. Araçlarının yanından da geçmeye güvenmem” dedi.

CİBİLİYETİNİ BİLİYORUZ

“Bir maske giydirmişler adamın üzerine o maske ile her tarafı dolaşıyor, bunun maskesi daha düşmedi, ama Kaftancıoğlu’nun maskesi düştü” diyen Altınok, şunları söyledi: Bu belediye başkan adayı 18 günlük icraatında bir de bir şey yaptı onu da hatırlatayım, Erzurumlular bu bizim kanımıza dokunur, bana çiçek göndermeyin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine verin dedi. Siz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yardım ederken oluyor, biz Ensar Vakfı’na yapınca olmuyor” dedi.