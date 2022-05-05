Seren Serengil tükürdüğünü yaladı! "Seni Gülşen özentisi..."Gülçin Ergül eski hayatına hızlı dönüş yaptı! "Ölen sevgilisini unutması kısa sürdü"ATV Müge Anlı FULL izle bugün 5 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeÜnlü oyuncu Mine Tugay mini elbisesiyle yaktı kavurdu! "Türkiye'nin en seksi kadını"Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız neden yok 5 Mayıs 2022 Perşembe? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Esra Ezmeci’yi afallatan 'silikon' itirafı! Eski sevgilisinin tehdidi ürküttü! “Ya parayı ya memeyi alırım"CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! "Ayşe Fatma'yı seviyor"Çiçeği burnunda Seda Sayan'dan aşk pozları! "Gören ilk aşkı zanneder!"Medcezir'deki halinden eser yok! Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner verdiği kilolarla güzelliğine güzellik kattı! Diyet yapmadan zayıflamanın sırrını açıkladı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! "Ayşe Fatma'yı seviyor"

CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! "Ayşe Fatma'yı seviyor"

CHP’nin yönettiği Eskişehir’de yer alan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nin kadın tuvalet aynasında dikkat çeken ‘Ayşe Fatma’yı seviyor’ yazısı sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! "Ayşe Fatma'yı seviyor"

CHP’nin yönettiği Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nin kadın tuvaletinde LGBT etkileri görülünce sosyal medyada paylaşılan yazı gündem oldu. Müze tuvaletinin aynasında "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısı, vatandaşa ateş püskürtürken "Bu dört harfli cinsiyetsizler normalleştirilmemeli" yorumları dikkat çekti.

CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! Ayşe Fatma'yı seviyor

"TÜRKİYE RENKLİ ÖRGÜTÜN AT KOŞTURACAĞI BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Müze aynasında yazan eş cinselliğe yönelik yazı sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. Durumu sapkınlık olarak adlandıran vatandaşlardan "Ne demek bu? Bu tasarlanmış yazı hemen kaldırılmalı. Türkiye dört harfli renkli örgütün rahatça at koşturacağı ülke değildir! İzin vermeyeceğiz" şeklinde tepkiler geldi.

CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! Ayşe Fatma'yı seviyor

CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! Ayşe Fatma'yı seviyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT