CHP'nin yönettiği Eskişehir'de ahlaksızlık diz boyu! LGBT hiç bu kadar normalleşmemişti! "Ayşe Fatma'yı seviyor"

CHP’nin yönettiği Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nin kadın tuvaletinde LGBT etkileri görülünce sosyal medyada paylaşılan yazı gündem oldu. Müze tuvaletinin aynasında "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısı, vatandaşa ateş püskürtürken "Bu dört harfli cinsiyetsizler normalleştirilmemeli" yorumları dikkat çekti.

"TÜRKİYE RENKLİ ÖRGÜTÜN AT KOŞTURACAĞI BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Müze aynasında yazan eş cinselliğe yönelik yazı sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. Durumu sapkınlık olarak adlandıran vatandaşlardan "Ne demek bu? Bu tasarlanmış yazı hemen kaldırılmalı. Türkiye dört harfli renkli örgütün rahatça at koşturacağı ülke değildir! İzin vermeyeceğiz" şeklinde tepkiler geldi.