Chris Curran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Curran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chris Curran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chris Curran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Chris Curran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Curran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chris Curran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Curran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Curran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Curran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Curran 5 Ocak 1991 tarihinde Swanlinbar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Curran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Curran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Chris Curran'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Curran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Curran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Chris Curran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Curran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2009 yılında Portadown

1 Temmuz 2010 yılında Ballinamallard

1 Temmuz 2013 yılında Cliftonville

Chris Curran kimdir

Chris Curran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Curran şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ballinamallard United, Manchester United (2007-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chris Curran nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ross Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ross Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebuka Kwelele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Kwelele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebuka Kwelele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Kwelele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Chukwude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chukwude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Chukwude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chukwude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir