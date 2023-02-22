Chris Curran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Curran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Curran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Curran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Curran 5 Ocak 1991 tarihinde Swanlinbar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Curran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Curran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Chris Curran'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Curran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Curran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Curran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Curran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2009 yılında Portadown

1 Temmuz 2010 yılında Ballinamallard

1 Temmuz 2013 yılında Cliftonville

Chris Curran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Curran şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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