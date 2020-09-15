Samsun’da 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandıTürk ve Azerbaycan savaş uçakları Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde Gence semalarındaİçişleri Bakanlığından yeni genelge: O işletmelere izin verilmeyecekOtizmli gence dayağın cezası 6 ay hapisYunan milletvekili Kammenos: Lahey’e gidersek Meis'i kaybederizKayserispor'dan imza şov!Şok Aktüel 16 - 22 Eylül ürün kataloğu | ALCATEL 7'' Tablet KAÇIRMAYINBakan Selçuk'tan EBA Destek Noktalarını dolduran çocuklara tebrik mesajıGünlük burç yorumları 16 Eylül Çarşamba 2020Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 24 ölü
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

ABD'li aktör Chris Evans, sosyal medyada yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının ardından sosyal medyanının gündemine düşen Evans, krizi fırsata çevirerek Twitter sayfasında, “Şimdi sizin dikkatinizi çekiyorum. 3 Kasım’da oy verin!” mesajını paylaştı

Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Ünlü aktür  Chris Evans, Yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşınca sosyal medyanın dilini düştü. Avengers serisinin ünlü aktörü Chris Evans, Instagram'daki hikaye bölümünde yanlışlıkla video çekmek isterken çıplak fotoğrafını paylaştı. 

Evans, takipçileriyle Heads Up oyununu oynarken hikayesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi atlayınca çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu.

Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Evans, hatasını fark edip fotoğrafı hemen silse de,  paylaşım 6 milyon takipçili hesabından internette hızlı yayıldı.

Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Fotoğraflarının sosyal medyada gündem olmasının ardından twitter'da gündem olan Evans, açıklamada bulundu. ABD'li oyuncu, Twitter hesabı üzerinden "Şimdi sizin dikkatinizi çekiyorum. 3 Kasım’da oy verin" mesajını yazdı.

Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Chris Evans, hayranlarını politik olarak aktif olmaya teşvik etmesiyle biliniyor.

Çıplak fotoğraf konusuyla dikkat çeken dünyaca ünlü oyuncu, bu durumu siyasi bir çağrı için fırsata çevirmiş oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT