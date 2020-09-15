Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Ünlü aktür Chris Evans, Yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşınca sosyal medyanın dilini düştü. Avengers serisinin ünlü aktörü Chris Evans, Instagram'daki hikaye bölümünde yanlışlıkla video çekmek isterken çıplak fotoğrafını paylaştı.

Evans, takipçileriyle Heads Up oyununu oynarken hikayesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi atlayınca çıplak fotoğrafı ifşa olmuştu.

Evans, hatasını fark edip fotoğrafı hemen silse de, paylaşım 6 milyon takipçili hesabından internette hızlı yayıldı.

Fotoğraflarının sosyal medyada gündem olmasının ardından twitter'da gündem olan Evans, açıklamada bulundu. ABD'li oyuncu, Twitter hesabı üzerinden "Şimdi sizin dikkatinizi çekiyorum. 3 Kasım’da oy verin" mesajını yazdı.

Chris Evans, hayranlarını politik olarak aktif olmaya teşvik etmesiyle biliniyor.

Çıplak fotoğraf konusuyla dikkat çeken dünyaca ünlü oyuncu, bu durumu siyasi bir çağrı için fırsata çevirmiş oldu.