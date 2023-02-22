Chris Forrester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Forrester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Forrester adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Forrester Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Forrester 17 Aralık 1992 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Forrester şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Forrester Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Forrester, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 23 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Chris Forrester'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris Forrester Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Forrester isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Forrester Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Forrester futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bohemians

1 Ocak 2012 yılında St. Pat's

30 Ağustos 2015 yılında Peterborough

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC

23 Ocak 2019 yılında St. Pat's

Chris Forrester Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Forrester şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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