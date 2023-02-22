Chris Gallagher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Gallagher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Gallagher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Gallagher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Gallagher 30 Mart 1999 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Gallagher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Gallagher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Gallagher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Gallagher'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chris Gallagher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Gallagher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Gallagher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Gallagher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shrewsbury U18

1 Temmuz 2017 yılında Shrewsbury

8 Aralık 2017 yılında Stalybridge

10 Şubat 2018 yılında Shrewsbury

12 Mart 2018 yılında Stourbridge

1 Mayıs 2018 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2018 yılında Glentoran

12 Ağustos 2021 yılında Cliftonville

Chris Gallagher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Gallagher şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Gallagher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Linfield FC

Kuzey İrlanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U15 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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