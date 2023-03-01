Chris Gunter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Gunter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Gunter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Gunter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Gunter 21 Temmuz 1989 tarihinde Newport şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Ross Gunter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Gunter Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Chris Gunter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Gunter'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Gunter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Chrisgunter16

http://www.instagram.com/chrisgunter2/

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Chris Gunter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Gunter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chris Gunter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Gunter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Cardiff

1 Ocak 2008 yılında Tottenham

12 Mart 2009 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2009 yılında Tottenham

20 Temmuz 2009 yılında Nottm Forest

17 Temmuz 2012 yılında Reading

8 Ekim 2020 yılında Charlton Ath

4 Temmuz 2022 yılında AFC Wimbledon

Chris Gunter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Gunter şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Gunter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Durham Colts, Albion Rovers, Cardiff City

Galler takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 109 maçta 0 gol atmıştır.

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