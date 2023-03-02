Chris Haigh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Haigh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Haigh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chris Haigh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chris Haigh 5 Nisan 1997 tarihinde Colchester şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chris Haigh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Haigh'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chris Haigh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/_chrishaigh
Chris Haigh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chris Haigh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Eylül 2015 yılında Braintree
2 Ağustos 2016 yılında Merstham
1 Ekim 2016 yılında East Grinstead
31 Mayıs 2017 yılında Merstham
29 Ocak 2018 yılında Maldon/Tiptree
31 Mayıs 2018 yılında Merstham
1 Temmuz 2018 yılında Heybridge Swift
1 Temmuz 2019 yılında Concord Rangers
1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet
Chris Haigh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chris Haigh şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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