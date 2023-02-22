Chris Hegarty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Hegarty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Hegarty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Hegarty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Hegarty 13 Ağustos 1992 tarihinde Dungannon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Hegarty şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Hegarty Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Hegarty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Chris Hegarty'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chris Hegarty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Hegarty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Hegarty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Hegarty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Millwall U18

1 Temmuz 2010 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2011 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2014 yılında Linfield

1 Şubat 2016 yılında Dungannon

1 Temmuz 2019 yılında Crusaders

Chris Hegarty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Hegarty şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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