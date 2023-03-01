Chris Hussey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Hussey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Hussey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Hussey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Hussey 2 Ocak 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Ian Hussey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Hussey Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Hussey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Hussey'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Hussey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Hussey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Hussey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Hussey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Woking

1 Ocak 2008 yılında AFC Wimbledon

1 Şubat 2008 yılında FC Windsor

1 Mart 2008 yılında AFC Wimbledon

1 Ekim 2009 yılında Coventry City

1 Kasım 2010 yılında Crewe Alexandra

1 Aralık 2010 yılında Coventry City

10 Ocak 2013 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2013 yılında Burton Albion

14 Mart 2014 yılında Bury

31 Mayıs 2014 yılında Burton Albion

1 Temmuz 2014 yılında Bury

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Utd

7 Temmuz 2017 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2018 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2018 yılında Cheltenham

10 Ocak 2022 yılında Port Vale

2 Eylül 2022 yılında Stockport

Chris Hussey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Hussey şuan Stockport County takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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