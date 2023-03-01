Chris John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chris John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chris John {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chris John Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına - tarihinde katılmıştır. Chris John'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chris John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chris John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chris John şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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