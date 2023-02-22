Chris Johns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Johns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Johns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Johns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Johns 13 Mayıs 1995 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Patrick Adam Johns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Johns Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst4 PSM yapmaktadır. Chris Johns, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Chris Johns'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Johns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Johns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Johns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Johns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Southampton U21

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2015 yılında Bangor

1 Temmuz 2016 yılında Coleraine

1 Ağustos 2020 yılında Linfield

Chris Johns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Johns şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Johns Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lisburn, Dungannon Swifts (-2009), Southampton FC (2009-2015)

Kuzey İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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