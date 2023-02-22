Chris Lotefa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Lotefa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Lotefa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chris Lotefa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chris Lotefa 8 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chris Lotefa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VISUM SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Lotefa'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chris Lotefa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chris Lotefa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Eylül 2022 yılında Bohemians
Chris Lotefa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chris Lotefa şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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