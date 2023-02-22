Chris Madaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Madaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chris Madaki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chris Madaki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.