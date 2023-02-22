Chris Madaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Madaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Madaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chris Madaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chris Madaki 12 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chris Madaki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Generation Footballers yapmaktadır. Chris Madaki, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Madaki'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chris Madaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chris Madaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Kano Pillars
1 Kasım 2021 yılında Nasarawa United
Chris Madaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chris Madaki şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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