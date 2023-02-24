Chris Marlon Ondong Mba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Marlon Ondong Mba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Marlon Ondong Mba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Marlon Ondong Mba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Marlon Ondong Mba 7 Ağustos 1993 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Chris-Marlon Ondong-Mba şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Marlon Ondong Mba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCN-JOHNSON SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Chris Marlon Ondong Mba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Marlon Ondong Mba'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chris Marlon Ondong Mba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Marlon Ondong Mba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chris Marlon Ondong Mba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Marlon Ondong Mba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stade Poitevin

1 Temmuz 2014 yılında RFC Tournai

1 Temmuz 2015 yılında KFC Izegem

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Goole AFC

23 Ocak 2018 yılında Matlock

11 Ekim 2018 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2020 yılında Ventspils

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2022 yılında Ermis Aradippou

18 Ağustos 2022 yılında Mladost DG

Chris Marlon Ondong Mba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Marlon Ondong Mba şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stade Poitevin Football Club, FC Brussels

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.