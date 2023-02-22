Chris Mckee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Mckee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Mckee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Mckee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Mckee 7 Mayıs 2002 tarihinde Carrickfergus şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Christopher McKee şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Mckee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Chris Mckee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Mckee'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris Mckee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Mckee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Mckee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Mckee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2020 yılında Rangers II

6 Mart 2021 yılında Brechin City

24 Mayıs 2021 yılında Rangers II

10 Ocak 2022 yılında Linfield

31 Mayıs 2022 yılında Rangers II

1 Temmuz 2022 yılında Linfield

Chris Mckee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Mckee şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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