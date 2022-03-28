Chris Rock kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Chris Rock neden tokat yedi?

'Chris Rock kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?' sorusu Oscar ödül töreninde yaşananların ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı.

Milyonlarca kişinin takip ettiği törende Will Smith, Chris Rock'a tokat atarak izleyenleri şoke etti. Peki Chris Rock neden tokat yedi? İşte o soruların cevapları...

CHRİS ROCK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPIYOR?

Chris Rock, 7 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak 7 Şubat 1965 tarihinde Andrews'ta doğdu. Ailesiyle birlikte Brooklyn'e giden Rock,'ın annesi işçi ve öğretmen, babası ise sürücü ve gazete dağıtıcısıydı. Chris Rock'ın babası Julius 1989 yılıunda hayatını kaybetti. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

İlk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başlayan Chris. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Devamında kariyerinde birçok işe imza atan Chris her geçen yılla birlikte ününü de katladı.

1996 yılının 23 Kasımında Malaak Comptonla evlenen ünlü komedyen Compton, StyleWorks'de çalışmaktaydı. Evliliğinin ardından Lola Simone ve Zahra Savannah adında iki kız babası oldu.

CHRİS ROCK NEDEN TOKAT YEDİ?

Birçok kişi tarafından olay geceyi gündem haline getirmek adına yapılan bir kurgu olsa da ünlü isimlerin açıklamalarına göre olay gerçek. Yaşanan bu ilginç hadisenin gerçekleşmesine neden olan şey ise Chris Rock'ın, yaptığı bir şaka. Will Smith'ın karısı Jada Pinkett Smith'in saçkıran (alopesi) nedeniyle kısacık kestirdiği saçlarıyla ilgili yaptığı şakayı kaldıramayan ünlü aktör Will Smith, Chris Rock'ın yanına giderek tokat attı ve "eşimin adını ağzına alma" dedi.