Chris Shields kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Shields Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Shields adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Shields Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Shields 27 Aralık 1990 tarihinde Clondalkin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Shields Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Chris Shields, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Shields'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris Shields Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Shields isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Shields Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Shields futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2012 yılında Dundalk FC

1 Temmuz 2021 yılında Linfield

Chris Shields Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Shields şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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