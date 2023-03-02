Chris Solly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Solly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Solly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Solly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Solly 20 Ocak 1991 tarihinde Rochester şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher James Solly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Solly Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PODIA SPORTS LTD yapmaktadır. Chris Solly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 11 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Chris Solly'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chris Solly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Solly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Solly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Solly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Charlton Ath

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Aralık 2020 yılında Ebbsfleet

Chris Solly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Solly şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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