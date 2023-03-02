Chris Whelpdale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Whelpdale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Whelpdale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Whelpdale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Whelpdale 27 Ocak 1987 tarihinde Brentwood şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Mark Whelpdale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Whelpdale Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Whelpdale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Chris Whelpdale'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Whelpdale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Whelpdale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Whelpdale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Whelpdale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Billericay

1 Temmuz 2007 yılında Peterborough

1 Kasım 2010 yılında FC Gillingham

1 Aralık 2010 yılında Peterborough

1 Temmuz 2011 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2014 yılında Stevenage

1 Temmuz 2016 yılında AFC Wimbledon

28 Temmuz 2017 yılında Stevenage

10 Ağustos 2018 yılında Chelmsford

29 Temmuz 2020 yılında Eastbourne

Chris Whelpdale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Whelpdale şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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