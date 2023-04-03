Christ Mukelenge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christ Mukelenge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christ Mukelenge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christ Mukelenge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christ Mukelenge 2 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christ Mukelenge Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Christ Mukelenge, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christ Mukelenge'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christ Mukelenge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/c.mukelenge/
Christ Mukelenge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christ Mukelenge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Christ Mukelenge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christ Mukelenge şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.