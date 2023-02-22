Christevie Ntoya Dinganga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christevie Ntoya Dinganga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christevie Ntoya Dinganga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christevie Ntoya Dinganga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christevie Ntoya Dinganga 2 Kasım 2004 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christevie Ntoya Dinganga Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christevie Ntoya Dinganga'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Christevie Ntoya Dinganga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christevie Ntoya Dinganga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ocak 2023 yılında Makedonikos
Christevie Ntoya Dinganga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christevie Ntoya Dinganga şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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