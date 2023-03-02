Christian Borrego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Borrego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Borrego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Borrego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Borrego 5 Ekim 1996 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Borrego Isabel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Borrego Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Christian Borrego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Borrego'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Borrego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Borrego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Borrego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Borrego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2017 yılında R. Majadahonda

27 Temmuz 2018 yılında Sporting B

4 Ağustos 2020 yılında Cornellà

11 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Christian Borrego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Borrego şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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