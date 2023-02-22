Christian İnnocent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian İnnocent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian İnnocent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian İnnocent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian İnnocent 25 Mayıs 1996 tarihinde Badagry şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian İnnocent Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Christian İnnocent'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian İnnocent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian İnnocent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian İnnocent şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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