Christian Madu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Madu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Madu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Madu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Madu 9 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Madu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team One Invest yapmaktadır. Christian Madu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Madu'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Madu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Madu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Madu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Madu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2018 yılında Nacional

10 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2019 yılında Enugu Rangers

7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars

Christian Madu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Madu şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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